مجلس النواب يوافق علي اتفاقية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية

وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك اويل اوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

وتتضمن أهم الاحكام الواردة في الاتفاقية أن تمنح الحكومة بمقتضي هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و "ب" وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبنية في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي 50 كم.

ووافق المجلس أيضا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات عن قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري ، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

ومن جهة أخري وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية".

كما وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023.

ووافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب".