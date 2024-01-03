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الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار قضائي حول مُهندس متهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت نيابة حلوان الكلية، اليوم الأربعاء، طلبًا بسرعة تحريات المباحث في اتهام مهندس بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بقيمة 10 ملايين جنيه لتوظيفهم مقابل فائدة شهرية بمنطقة التبين.

 

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تحقيقات النيابة، كشفت أن المشكو في حقه يعمل موظفًا في جهة حكومية استغل ذلك في ايهام المواطنين في توظيف أموالهم في شحن الرصيد بالمحافظ الإلكترونية وتحويلها للعملاء والتربح من ذلك الرصيد وإقناعهم أنه عمل قانوني، وذلك مقابل فائدة مالية بقيمة 10% شهريًا.

 

واتضح أنه عقب ذلك خلال مطالبة المشكو في حقه بالأرباح في نهاية الأشهر كان يتهرب منهم دون أسباب وبمطالبته بأصل المبلغ أكد أنه خسر الأموال وترك مسكنه وفر هاربًا من المنطقة على الرغم من أنه أعطى الفائدة الشهرية لآخرين لمدة 6 أشهر ثم تهرب منهم.

 

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