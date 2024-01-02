القبض 349 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالمحافظات

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة ؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط قضايا المخدرات

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (294) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى () متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (148,552 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (62,060 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,460 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15,305 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 6,950 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 4,121 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,730 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (365 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (300 جرام).عدد (1456) قرص مخدر.

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد؛ لاتهامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي من شوارع المدينة.

وكان جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قد ورد إليه صورًا ومقاطع فيديو، توضح قيام 3 أشخاص بسرقة عدد من أغطية الصرف الصحي في المدينة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة، من ضبط المتهمين الثلاثة، والتحفظ عليهم بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، وجاري إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.

وأثنى المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على إيجابية مواطني المدينة، وحرصهم على الممتلكات العامة، والتبليغ عن أي سرقات أو مخلفات من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر، والتعدي علي حقوقهم، موجها بأهمية التعاون المشترك بين قاطني المدينة، للقضاء على مثل هذه الظواهر، للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.