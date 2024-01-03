خبير اقتصادي: الدولة وضعت مستهدفات لتحقيقها أهمها تخفيض معدل البطالة

علق الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، عن وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مشددًا على الدولة المصرية وضعت مستهدفات وبدأت في تحقيقها على أرض الواقع، وهو ما ظهر في توفير 149 ألف فرصة عمل خلال العام السابق، بالإضافة إلى تخفيض معدل البطالة.

تخفيض معدل البطالة

وشدد على أن تمكين الاقتصادي في ظل وقت استثنائي يمر به العالم بسبب الأوضاع الاقتصادية، هو واحد من مستهدفات الدولة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الدولة لديها رؤية لزيادة التمكين الاقتصادي، وذلك حسبما خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحافظ على المواطن بما لديها من إمكانيات كون الأمور صعبة على العالم بأكمله، منوهًا بأن الحكومة مازالت ترسم خطوطا حماية بزيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية والنهوض بالخدمات المقدمة من خلال المشروعات القومية التي تخدم المواطن.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,1٪ من إجمالي قوة العمل بارتفاع 0,1٪ عن الربع السابق.

وأشار الجهاز إلى أن قوة العمل والتي تشمل المشتغلون والمتعطلون بلغت 31,956 مليون فرد مقابل 30,969 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 3.2٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,928 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.028 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.103مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,853 مليون فرد.



ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (893) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق و ارتفاع المتعطلين بمقدار (94) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (987) ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2,263 مليون متعطل بنسبة 7,1٪ من إجمالي قوة العمل (1,254مليون ذكور، 1.009 مليون إناث)

مقــابـل 2,169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره (94) ألف متعطل بنسبة 4,3 ٪، وبارتفاع قــدره (13) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,6٪ المتعطلون طبقاً للنوع 4,8٪ معـدل البطالة بين الذكور، 17,2٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2023.