انخفاض طلبات إعانة البطالة في أميركا بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

انخفضت طلبات إعانة البطالة في أميركا بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن هذا على الأرجح لا يغير وجهة النظر القائلة بأن سوق العمل يتباطأ وسط ارتفاع أسعار الفائدة .

طلبات إعانة البطالة

وقالت وزارة العمل، يوم الأربعاء، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 24 ألف إلى مستوى معدل موسمي قدره 209 آلاف للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 226 ألف طلب في الأسبوع الأخير، وتعتبر هذه أكبر وتيرة انخفاض منذ يونيو.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 31 أكتوبر إلى نوفمبر، الذي نُشر يوم الثلاثاء، أنه في حين أن صناع السياسات ينظرون إلى ظروف سوق العمل ( البطالة ) على أنها "لا تزال ضيقة"، إلا أنهم أشاروا إلى أنها "تراجعت منذ وقت سابق من العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادات الأخيرة في عرض العمالة".

وقد أدى تخفيف الظروف إلى جانب تراجع التضخم إلى استنتاج الأسواق المالية أن الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في الدورة الحالية. في الواقع، تتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024، وفقًا لأداة "FedWatch" التابعة لمجموعة CME.

منذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%.

الأسهم الأمريكية ترتفع مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الأسهم الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مدفوعة برهانات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي وتراجع عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الأطول، بينما يقيّم المتعاملون أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 101.04 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.29%، ليصل إلى مستوى 35189.33 نقطة.

ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية بواقع 14.85 نقطة، أو بنسبة زيادة تعادل 0.33%، ليصل إلى مستوى 4553.04 نقطة.

بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 83.84 نقطة، أو بنسبة زيادة تعادل 0.59%، ليصل إلى 14283.82 نقطة.