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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة رحيل حكيم زياش عن جالطة سراي التركي بالميركاتو الحالي

حكيم زياش
حكيم زياش

تداولت انباء صحية عن مستقبل حكيم زياش لاعب جالطة سراي التركي الحالي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا التى تحتضنها دولة كوت ديفوار.

وابرزت الانباء المتداولة امكانية رحيل زياش وسط حالة من الجدل التى يعيشها الشارع الرياضي التركي خلال الساعات الماضية وخاصة انها جاءت قبل انطلاق فاعليات الأميرة السمراء.

وهو ما نفاه جورج غاردي وكيل أعمال المغربي حكيم زياش عبر منصة التواصل الإجتماعي بموقعه الخاص.

وكتب غاردي عبر حسابه الرسمي قائًلًا:" زياش لن يرحل,, لقد أخبرنا النادي بذلك".

ويعد المغربي حكيم زياش المحترف يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي جالطة سراي في الدوري التركي الممتاز على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي مع امكانية تفعيل بند الشراء.

وسجل زياش 4 أهداف وصنع هدفين، وذلك على مدار 14 مواجهة لعبها هذا الموسم بإجمالي 793 دقيقة مشاركة  كما أنه لاعب متعدد المراكز يمكنه اللعب في مركز وسط ميدان هجومي.

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