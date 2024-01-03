محافظ الشرقية: تقديم الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والحرف اليدوية والتراثية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتشجيع الصناعة وتسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية وذلك لدفع عجلة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب تُساهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتحقيق حياه كريمة لهم.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الشرقية التفقدية لقرية المشهدي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وذلك لمتابعة مشروعات صناعة الفخار بورش التصنيع والتعرف على مراحل الإنتاج والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة وتقديم الحلول اللازمة لها.

حرص محافظ الشرقية، على تفقد ورش وأفران تصنيع الفخار وتعرف على مراحل الإنتاج بدءا من مرحلة اختبار التربة الطينية وصولاً للمنتجات النهائية والتي تشمل (القلل – الازيار – الابريق – الزلعة – الطبلة – سقايات) مشيداً بجودة المنتجات والتي تعبر عن آصالة وعراقة التراث المصري.

وإلتقى المحافظ بعدد من أصحاب مشروعات صناعة الفخار للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم ومنها عدم توصيل الغاز الطبيعي للقرية - إجراءات الترخيص - ارتفاع تكلفة الأفران الكهربائية بالإضافة إلى استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والبيئية.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة تطوير الصناعة والبحث عن طرق بديلة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين بإنشاء افران مطورة تعمل بالغاز الطبيعي مشدداً على رئيس المركز بالتنسيق مع شركة الغاز لسرعة توصيل الغاز الطبيعي للقرية والاستفادة منه في تلك الصناعة التراثية الهامة بما يضمن تشغيل أيدي عاملة جديدة تساهم في الحد من مشكلة البطالة وتحسين مستوي الدخل.

وأعرب أصحاب الورش وأهالي القرية عن سعادتهم بزيارة محافظ الشرقية لهم اليوم وتفقده لورش تصنيع الفخار والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل لهم والوقوف على المشكلات التي تواجه استمرار تلك الصناعة ووضع الحلول اللازمة لها لضمان الاستمرارية وتقديم المنتجات الفخارية والتي تعبر عن التراث المصري الأصيل.

رافق المحافظ في الزيارة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتعرف على نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة لكوظ وقسم حسن صالح، لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية، حيث تم الانتهاء من تركيب 7 آلاف متر من إجمالي 13500 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة والتى تأتى تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضارى لمدنها.

وشدد محافظ الشرقية، على رئيس حى ثان الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

والتقى الدكتور ممدوح غراب، بعدد من المواطنين والذين قدموا له الشكر وللجهاز التنفيذي لاهتمامهم بتطوير الشوارع الجانبية وإعادة رصفها باستخدام الانترلوك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية الاطمئنان على أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بأرصفة شارع المحافظة وأعمال الرصف الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته، ليؤكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.

توجه محافظ الشرقية لتفقد منطقتي الاستاد وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق ليقرر تشكيل لجنة من رئاسة المركز وحي ثان لمراجعة المساحات الفارغة بين الوحدات السكنية المتعدي عليها من قبل بعض المواطنين لإعادة استغلالها في إقامة مسطحات خضراء أو طبقًا لمشروعات التقسيم المعتمدة سلفًا لتلك المناطق.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع عزبة مرعي التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، ليصدر تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس حي ثان بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، وكذلك إعداد المقايسة اللازمة لرصف شوارع القرية ببلاط الإنترلوك وذلك ضمن خطه التطوير والتجميل التي يشهدها مركز الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ويسرى راشد رئيس حى أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعدد من رجال المرور.