رابط التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية الحكومية للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية اليوم السبت الأول من يونيو 2024.

ويستمر التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية بمختلف المحافظات بشكل إلكتروني حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية سواء يجرى بشكل إلكتروني.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور، وحرصاً على إستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيًا رسميا للتقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية الرسمية.

ويمكنك التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية مع مراعاة القواعد وشروط السن (من هنا).

قواعد التقديم للصف الأول الابتدائي