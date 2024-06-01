رابط التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2024
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية الحكومية للعام الدراسي 2024-2025.
وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية اليوم السبت الأول من يونيو 2024.
ويستمر التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية بمختلف المحافظات بشكل إلكتروني حتى نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية سواء يجرى بشكل إلكتروني.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور، وحرصاً على إستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية.
رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024
خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيًا رسميا للتقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية الرسمية.
ويمكنك التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية مع مراعاة القواعد وشروط السن (من هنا).
قواعد التقديم للصف الأول الابتدائي
- يقدم أولياء الأمور لأطفالهم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من خلال التسجيل الإلكترونى بداية من 1 يونية 2024 حتى 30 يونية 2024 من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى emis.gov.eg.
- فور التقديم لصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.
- يشترط ألا يقل سن التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات في الأول من أكتوبر 2024.
- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم(154) بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكترونى وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) ، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.