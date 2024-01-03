الأرصاد تؤكد استمرار استقرار الأحوال الجوية لمنتصف الأسبوع المقبل.. شاهد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشددة على أنه من المتوقع أن يكون هناك انعدام في الرؤية الأفقية على بعض المناطق نتيجة الشبورة المائية الكثيفة.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وأكدت أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، اليوم الأربعاء، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك استمرار في استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة "الأولى".

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارًا كبيرًا في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية ويأتي ذلك نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح وشمال سيناء، مشددة على أن هذه الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مؤكدًا أن فرص تساقط الامطار على باقي أنحاء الجمهورية تتلاشى.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى بنها الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 23



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 22



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 العظمى 19



درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 06 والعظمى 15



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 23



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 21



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21



درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 11 والعظمى 20



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 20



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 24



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 26



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 25



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 24



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 22



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 22



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 22



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 23



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 24