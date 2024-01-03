الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الفلبين

زلزال
زلزال

شهدت مقاطعة سوريجاو ديل سور الفلبينية منذ قليل هزة أرضية “زلزال” بلغت قوته 5.3 درجة، وذلك وفقًا لما أعلنه المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس).

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عدم سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية 

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على بعد 32 كيلومترا جنوب شرق بلدة "هيناتوان"، مشيرة إلى أنه لم ترد أي تقاير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

كما أن هذه الهزة تعد واحدة ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي حدثت في أعقاب زلزال أوائل ديسمبر 2023 الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وبلغت قوته 7.4 درجة.

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