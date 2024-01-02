48 قتيلا وعشرات المصابين جراء زلزال اليابان المدمر

كشفت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل المدمر الذي ضرب اليابان أمس إلى 48 قتيلا.

وكشفت الإعلام الياباني عن وقوع سلسلة من الزلازل القوية غرب اليابان، مما أسفر عن مقتل العشرات وإلحاق أضرارا بالمباني والمركبات والقوارب، حيث حث المسؤولون المواطنين في بعض المناطق، اليوم الثلاثاء، على الابتعاد عن منازلهم بسبب خطر حدوث المزيد من الزلازل القوية.

كما استمرت الهزات الارتدادية في محافظة إيشيكاوا والمناطق المجاورة بعد يوم واحد من ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة للمنطقة بعد ظهر أمس الاثنين.

بينما أكد المسؤولون إنه تم تأكيد مقتل ثلاثين شخصا في إيشيكاوا، مشيرين أن سبعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، في حين أن الأضرار التي لحقت بالمنازل كانت كبيرة لدرجة أنه لم يمكن تقييمها على الفور.