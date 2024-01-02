زلزال جديد بقوة 5 ريختر يضرب اليابان

أعلنت السلطات اليابانية عن وقوع زلزال، اليوم الثلاثاء، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، بمنطقة إيشيكاوا ولا تحذيرات من تسونامي، وذلك حسبما أعلنت "القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقضى آلاف من اليابانيين اليوم ليلتهم في مراكز الإخلاء، بعد وقوع الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 7.6 درجات على مقياس ريختر، فيما تعالت التحذيرات من تسونامي جديد قد يجتاح كوريا الجنوبية خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام اليابانية،عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان أمس إلى 48 قتيلًا.

وكشفت الإعلام الياباني عن وقوع سلسلة من الزلازل القوية غرب اليابان، مما أسفر عن مقتل العشرات وإلحاق أضرار بالمباني والمركبات والقوارب، حيث حث المسؤولون المواطنين في بعض المناطق، اليوم الثلاثاء، على الابتعاد عن منازلهم بسبب خطر حدوث المزيد من الزلازل القوية.

كما استمرت الهزات الارتدادية في محافظة إيشيكاوا والمناطق المجاورة بعد يوم واحد من ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة للمنطقة بعد ظهر أمس الاثنين.

بينما أكد المسؤولون إنه تم تأكيد مقتل ثلاثين شخصًا في إيشيكاوا، مشيرين أن سبعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، في حين أن الأضرار التي لحقت بالمنازل كانت كبيرة لدرجة أنه لم يمكن تقييمها على الفور.