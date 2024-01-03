أسعار الكهرباء الجديدة للمحلات والمنازل

أسعار الكهرباء الجديدة.. تصدرت من أمس زيادة أسعار شرائح الكهرباء مؤشرات البحث جوجل، عقب تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر، في تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادتها.

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل بعد الزيادة

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات 58 قرشا

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 68 قرشا

الشريحة الثالثة:من 0 إلى 200 كيلووات 83 قرشا

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات 125 قرشا

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات 140 قرشا.

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلو وات 150 قرشا.

أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية

الشريحة الأولى: من 0 إلى 100 كيلووات 65قرشا.

الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلووات 136 قرشا.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 250 كيلووات 150 قرشا.

الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000كيلووات إلى 165 قرشا.

الشريحة الخامسة: من 0 لأكثر من 1000 كيلووات 180 قرشا.