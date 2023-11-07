ضبط 3 أشخاص سرقوا الزوايا الحديدية من برج كهرباء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة الزوايا الحديدية من برج كهرباء ووفاة زميلهم حال مشاركتهم في إرتكاب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالعثور على شخص متوفى بالظهير الصحراوى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص أمكن تحديد المتوفى وهو عامل، مقيم بمحافظة الفيوم، وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه المتوفى بصحبة 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول لسرقة بعــض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة العثور، وتم ضبطهم.

وقرروا بأنه حال يامهم بإرتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية بأسلوب "الفك" وإعتلاء المتوفى للبرج وإقترابه من خط سير التيار الكهربائى صعقه التيار، مما أدى لسقوطه أرضًا ووفاته فى الحال، ولاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.