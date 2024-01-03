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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فرانكو فودا يقترب من منصب المدير الفني للزمالك

فرانكو فودا
فرانكو فودا

وافق فرانكو فودا المدير الفني السابق للمنتخب النمساوي، وافق على شروط نادي الزمالك، من أجل تولي المهمة الفنية بالفترة المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يبحث عن التعاقد مع مدير فني جديد، ولكنه يبحث أولا عن حل أزمة القيد من أجل بناء فريق قوي، ثم يتم التعاقد مع مدرب جديد".

وأضاف أمير هشام: "تم التواصل بين الزمالك والمدير الفني، حيث استمع النادي لطلباته، ثم وافق على التنازل عن جميع الشروط من 6 مساعدين إلي 3 مساعدين فقط، على أن يخفض قيمة راتبه من 100 ألف دولار إلى 60 ألف دولار".

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