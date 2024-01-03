الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ما هي علاقة الكافيين بحصوات الكلى؟

تأثير القهوة على
تأثير القهوة على الكلى

حذر الأطباء من إن استهلاك الكافيين قد يساعد في منع تكون حصوات الكلى، التي تصيب جميع الأعمار حتى الأطفال والمراهقين و تحدث بمقدار الضعف عند الذكور مقارنة بالإناث.

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ألم اسفل الظهر المفاجئ علامة على وجود حصوات الكلى

تأثير القهوة على الكلى

ووفقًا لما ذكره موقع webmed  الطبي، يوصي الأطباء بشرب الماء والمراقبة الجيدة لمدخول الصوديوم والكالسيوم لتقليل خطر الإصابة بالحصيات الكلوية.

وقد يكون للقهوة خصائص مدرة للبول، لذا يفترض البعض أن تناولها قد يقود إلى الجفاف وزيادة خطر تشكل الحصيات الكلوية بالنتيجة، وهذا ما تخالفه البيانات الحالية.

ففي الواقع، تظهر الأبحاث الحديثة أن استخدام الكافيين قد يمنع تشكل حصوات الكلى، وبحسب دراسة سابقة فالكافيين بمختلف أشكاله سواء كان في الشاي أو الصودا أو القهوة يقي من الإصابة بالحصيات الكلوية، والانتقال من شرب كوب واحد إلى كوب ونصف يوميًا قد يخفض احتمالية الإصابة بالحصيات الكلوية بنسبة تصل إلى 40%.

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