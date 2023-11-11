ألم اسفل الظهر المفاجئ علامة على وجود حصوات الكلى

قال الطبيب أليكسي خوخريف، يمكن إن يكون سبب الألم الشديد المفاجئ في أسفل الظهر هو حصوات الكلى.

قام المعالج أليكسي خوخريف بتسمية الأعراض التي تشير إلى حصوات الكلى، وذكر المعالج أن حصوات الكلى تسبب آلاما حادة مفاجئة في أسفل الظهر، مثل هذا الألم هو سمة من سمات المغص الكلوي وهذا هو العرض الأكثر وضوحا لحصوات الكلى.

وأشار الطبيب إلى أن آلام أسفل الظهر الشديدة الناجمة عن حصوات الكلى عادة ما تأتي فجأة، وهذا من أسوأ الآلام.

علامة أخرى على علم الأمراض هي ظهور الدم في البول وأوضح الطبيب أن الدم يظهر بسبب حركة الحجارة الصغيرة التي تخدش الجدران.

ما الذي يؤثر على ظهور حصوات الكلى؟

اضطرابات في الجسم تؤدي إلى تغيرات غير مواتية في استقلاب الكالسيوم وزيادة مستويات الكالسيوم، وتشمل العادات السيئة استهلاك كميات كبيرة من الكافيين، وعدم شرب كمية كافية من الماء، وعدم ممارسة الرياضة.