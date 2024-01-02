الأربعاء 03 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بديلة للأدوية.. أفضل 3 مشروبات طبيعية تمنع الأرق وتعالج اضطراب النوم

مشروبات طبيعية تعالج
مشروبات طبيعية تعالج الأرق واضطراب النوم

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الأرق واضطراب النوم رغم الشعور بالتعب والإجهاد، وقد يرجع ذلك إلى مشكلات صحية أو اتباع نمط حياة عير صحي.

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مشروبات طبيعية تعالج الأرق واضطراب النوم

ووفقًا لما ذكره موقع Intermountain health الطبى، إليك بعض المشروبات الصحية الخفيفة على المعدة، التي تعالج اضطرابات أثناء النوم وتمنع الأرق، كما تعزز الهدوء والنوم المريح المتواصل دون انقطاع.

مشروبات طبيعية تعالج الأرق واضطراب النوم

1- الليمون الدافيء

يعزز الليمون الدافيء التنفس بأريحية أثناء النوم، فيضمن لك نوما متواصلا، وكذلك تحسين عملية الهضم وعدم الشعور باضطرابات معوية فضلا عن تعزيز المناعة واسترخاء الجسم.

2- الشاي الأخضر 

أفضل مشروب يمكن تناوله قبل النوم مباشرة، ولكن يجب أن يكون غير محتوي على الكافيين، حتى لا يسبب الأرق.

3- عصير الموز الطبيعي

يساعد الموز على بالشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، خاصًة إذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم، كذلك يعزز من استرخاء الجسم، لإحتوائه على البوتاسيوم الذى يعزز من  استرخاء العضلات والأعصاب المتشنجة، ويعزز من حالة الهدوء والراحة قبل النوم.

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