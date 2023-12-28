كيفية التعامل مع الأرق وطرق علاجه

اضطراب النوم ليلاً مشكلة خطيرة تزعج الأشخاص الأصحاء أكثر من أولئك الذين يعانون من أمراض معينة والسبب في ذلك هو أسلوب الحياة غير الصحيح بما يشمل تناول وجبات ذات سعرات عالية ليلًا، بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام التي تحفز الدماغ، وتناول الكحول والنيكوتين.

علاج الأرق

كما يتأثر اضطراب النوم ليلاً بالنشاط الزائد في تمارين الجمباز؛ ولا يزال من الأفضل القيام بها في الصباح وبعد الظهر وليس في الليل.

كما لا داعي لأخذ حمام ساخن قبل النوم، فهو لا يسترخي كما قد يبدو في البداية، بل على العكس من ذلك، فإنه يثير، لذلك فإن الحمام الدافئ أكثر فائدة، مع درجة حرارة لا تزيد عن 35-38. * ج.

كما لا ينصح بالدخول في جدالات ليلاً مع الوالدين أو الأبناء أو الزوج أو الزوجة وكذلك مع الأصدقاء والمعارف عبر الهاتف، وانتبه لقدميك فالأقدام الباردة يمكن أن تمنعك بشكل كبير من النوم بشكل طبيعي.

إذا كنت تفعل كل شيء بشكل صحيح، ولكن من الصعب أن تغفو في المساء، فيمكنك اللجوء إلى أساليب الطب التقليدي، عن طريق خياطة وسادة صغيرة وملئها بالأعشاب اللازمة، مثل نبتة سانت جون، وبلسم الليمون، وجذر الناردين، وزهور اللافندر، ونبات الجنجل، بعد طحن وخلط جميع الأعشاب مثل هذه الوسادة الطبية الموجودة بجانب وسادتك، والتي تطلق مواد متطايرة مفيدة جدًا، مفيدة جدًا للنوم الصحي.

وهناك صفة أخرى للطب التقليدي ألا وهي هرس جميع الأعشاب المذكورة أعلاه بنسب متساوية، 10 ملغ لكل منها، في هون وسكب لترًا من النبيذ الأحمر، مع إضافة القرفة وبعض القرنفل إلى الخليط، وتركه لمدة 10-12 يومًا، ثم يتم تصفيته ومن ثم تناول ملعقة كبيرة منه قبل النوم.