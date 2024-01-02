محافظ جنوب سيناء يكرم عددا من النماذج المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كرم اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، عددا من الرموز والنماذج المشرفة المشاركة في الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك خلال مؤتمر جماهيري توعوي لتنمية روح الولاء لدى المواطن السيناوي عقد باستاد الطور الرياضي.

بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، ونواب مجلس النواب والشيوخ، وممثلي الشباب والمرأة، وعواقل ومشايخ المحافظة، والأزهر والأوقاف وممثلي جميع طوائف المجتمع السيناوي.

وكرم المحافظ العديد من المشاركين المتميزين في الانتخابات شملت نماذج مختلفة من كافة الجهات علي أرض المحافظة.