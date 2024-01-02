تطور مثير في مفاوضات الأهلي لضم الفلسطيني أبو علي

يستعد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي للسفر إلى السويد خلال أيام، من أجل إنهاء اجراءات ضم وسام أبوعلي لاعب فريق سيريوس السويدي.

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الصفقة قريبة من النادي الأهلي لكنها لم تُحسم رسميًا، وكان هناك فيديوهات منتشرة لخضوع اللاعب لجلسة تصوير، ولكن الفيديو يخص إبراهيم عبدالحكم لاعب شباب الأهلي".

وأضاف: "الأهلي وافق على إعارة أحمد عبدالقادر لأي نادٍ خارج مصر، ومارسيل كولر يرى أنه لاعب جيد، ويحتاج للخروج للإعارة فقط".

وأكمل: "الأهلي أيضا قريب من حسم صفقة عمر كمال عبدالواحد في شهر يناير الجاري، مقابل رحيل صلاح محسن وبعض اللاعبين الشباب".

وزاد: "إدارة المصري أعلنت موافقتها على رحيل مروان حمدي للنادي الأهلي، وهو ما كشف عنه ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة، خصوصا بعد أزمة اللاعب مع جماهير المصري، ولا يمكن مطلقًا أن يتم بيعه مقابل 30 مليون جنيه".

وأتم: "هل مروان حمدي سيكون مفيد للنادي الأهلي؟!، لكن البعض يقول أنه لا يجيد اللعب تحت الضغوط الجماهيرية، بينما ظهر بشكل جيد في صفوف سموحة، ولم ينجح مع المصري والزمالك او منتخب مصر، وعدد أهدافه قليلة للغاية، لكنه من الوارد التعامل معه جيدا وتغير عقليته لأنه لاعب مهاري ويجيد التصويب من الخارج واللعب بالرأس بشكل جيد".