الخميس.. إعادة محاكمة 9 متهمين في "شغب سمالوط"

تنظر محكمة جنايات المنيا، بعد غد الخميس إعادة محاكمة 9 متهمين، سبق معاقبتهم بالسجن المشدد ما بين المؤبد و3 سنوات سجن، لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط، عقب فض اعتصام رابعة العدوية 2013، والمعروفة إعلاميا بأحداث شغب سمالوط.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما عام 2016، في القضية رقم 7075 لسنة2015، والمقيدة برقم 435 لسنة 2015، شمال المنيا، بمعاقبة المتهمين، بأحكام تتراوح مابين المؤبد و3 سنوات سجن، لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وعقب القبض على المتهمين قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم.