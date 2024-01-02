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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ أمراض الدواجن يكشف تفاصيل بداية طاعون الطيور في مصر .. فيديو

الدكتور مصطفى بسطامي
الدكتور مصطفى بسطامي

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن أهم الأمراض التي تصيب الدواجن في فصل الشتاء، وقد تسبب خسائر بالملايين، هو التهاب الشعب الهوائية، وهذا المرض يحدث بسبب فيروس ينتمي لكورونا، ولكنه لا ينتقل إلى الإنسان.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن النيوكاسل مرض قديم ومتواجد في مصر منذ 100 عام، واكتشف في البداية في بريطانيا، ولهذا تم إعداد معامل المصل واللقاح لإنتاج الأمصال اللازمة لمواجهة هذا المرض.

وأضاف أن إنفلونزا الطيور كانت موجودة منذ القدم، وكانت تسمى في الماضي بطاعون الطيور، مشيرًا إلى أن مصر قامت بإعداد لقاح لهذا المرض، وبذلك تُعد مصر من أقدم الدول على مستوى العالم في إنتاج اللقاحات.


 

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