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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين تؤكد مجددا رفضها للممر المائي بين قبرص وغزة خشية تهجير الفلسطينيين لخارج القطاع

محمد اشتية
محمد اشتية

 

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، على أهمية وجود ضغط دولي على إسرائيل حتى يتسنى فتح كافة المعابر مع قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات بشكل أكبر وتوفير العلاج للجرحى، مؤكدًا الرفض الكامل للممر المائي الذي تتحدث عنه قبرص تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة خوفا من أن تكون البواخر لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني لخارج القطاع.

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اشتية يعلن مستجدات أزمة تمويل رواتب الموظفين في قطاع غزة

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أشتية يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

جاء ذلك - خلال لقاء اشتية في مكتبه برام الله بالقنصل اليوناني العام لدى دولة فلسطين ديمتريوس أنجيلوسوبولوس - حيث أطلعه على تطورات عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه.

وجدد اشتية تأكيده على أهمية العمل عبر الاتحاد الأوروبي للخروج بمبادرة سلام وخلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يشمل كافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وفي قلبها القدس، والدفع قدما نحو الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

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