الخميس 21 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أشتية يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم السماح بإعادة احتلال القطاع أو أجزاء منه أو إقامة مناطق عازلة، ووقف كافة محاولات التهجير، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الاغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كافة الانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة".

جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه برام الله، وزير التجارة الخارجية والتعاون الهولندي جيفري فان ليوين، حيث أطلعه على تطورات عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية المحتلة، بحضور ممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار.

وأضاف أشتية: "نريد حل سياسي شامل لكافة الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام1967".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، هولندا للضغط على دولة الاحتلال لفتح جميع المعابر مع غزة لإدخال المساعدات بكميات كافية للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية فيها، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.

وطالب أشتية هولندا باتخاذ إجراءات بحق المستوطنين الذين يحملون جنسيتها ويسكنون مستوطنات الضفة الغربية كونها غير شرعية وفق القانون الدولي، وأيضا الذي يرتكبون الاعتداءات ويمارسون الإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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