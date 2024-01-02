قرار منع القصر من السفر وعلاقته بالهجرة غير الشرعية.. مسؤول يوضح

خاص الوفد..

أصدرت السلطات المصرية، قرارًا بمنع سفر القصر أقل من 18 عاما من السفر خارج مصر بداية من 1 يناير 2024 إلى أي دولة خارجية دون ذويهم، وفي حالة سفرهم بمفردهم يجب عليهم الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الأمر الذي سبب الكثير من الجدل والتساؤلات من أبناء مصر في الخارج حول أسباب وماهية القرار.

فهناك حالة من الجدل والارتباك بين العديد من الأسر المصرية المقيمة بالخارج خاصة وأن توقيت صدور القرار يتزامن مع أجازات منتصف العام وبالتالي سفر العديد من أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

علاقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنع سفر أبناء الأسر المصرية المقيمة بالخارج

وتساءل الكثير من أبناء مصر في الخارج حول علاقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنع سفر أبناء الأسر المصرية المقيمة بالخارج والحاصلين على تصاريح بالإقامة وأغلبهم ملتحق بالدارسة في تلك الدول، وهل الهجرة غير الشرعية تتم عن طريق الموانئ المصرية؟

وأكد الكثير من أبناء مصر في الخارج أن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى إثقال كاهل الأسر المصرية والتي سوف تضطر في هذه الحالة بسفر أحد الوالدين بصحبة الأبناء أو الاضطرار لدفع رسوم تصريح السفر والذي سيكون عبئا على ميزانية الأسرة وخاصة في حالة وجود أكثر من قاصر.

وفي هذا الصدد تواصلت "بوابة الوفد الإلكترونية"، مع الدكتور عيسى اسكندر، رئيس اتحاد عمال المصريين في إيطاليا، لمعرفة علاقة القرار بالهجرة غير الشرعية وهل هناك حالات حقيقية لحدوث هجرة للأطفال من خلال وجود تذكرة قانونية وتأشيرة للسفر في الخارج.

بدوره أكد الدكتور عيسى اسكندر، أن هناك حالات كثيرة من الأطفال يقعون فريسة فور سفرهم للخارج دون حماية للاجرام والمخدرات وأمور أخرى كارثية، لافتًا إلى أن القرار له بُعد خاص بحماية أطفالنا المصريين عند سفرهم للخارج خاصة وأن هناك دول من السهل الخروج من خلالها .دون تأشيرة بطريقة غير شرعية لدولة أخرى

وأضاف رئيس إتحاد عمال المصريين في إيطاليا: " الأمر له جانب أمني وحماية لأبناء مصر أثناء سفرهم للخارج، وأمر آخر من وجه نظري تحصيل عملة صعبة للبلد".

قرار بمنع سفر القاصرين دون سن الـ18 دون تصريح

وقد أصدرت مصر للطيران، قرارًا بمنع سفر القاصرين دون سن الـ18 دون تصريح صادر عن الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية اعتبارا من مطلع العام الجديد 2024.

وأكدت مصر للطيران، أنها ستبدأ تنفيذ التعليمات بمنع سفر القاصرين دون سن الـ18 دون تصريح صادر عن الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية اعتبارا من مطلع العام الجديد 2024.