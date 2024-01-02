ننشر تفاصيل قرار منع سفر الأطفال القصر دون سن 18

بعد تساؤلات المصريين في الخارج..

أصدرت السلطات المصرية، قرارًا بمنع سفر القصر أقل من 18 عاما من السفر خارج مصر بداية من 1 يناير 2024 إلى أي دولة خارجية دون ذويهم، وفي حالة سفرهم بمفردهم يجب عليهم الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

أشار القرار الصادر إلى أنه في حالة سفر القاصر أقل من 18 عاما بمفرده، فإنه يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وكشف نص قرار منع سفر الأطفال القصر شروط السفر دون سن 18 إلحاقا للتعليمات العامة رقم 1 لسنة 1997 بشأن تنظيم العمل بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية وما لحقها من تعليمات بشأن سفر المصريين للخارج، تقرر الآتي اعتبارا من الأول من يناير 2024:

نص القرار

• عدم السماح للقاصر دون سن 18 عاما بالسفر خارج البلاد لأية وجهة دون ولي الأمر.

• في حالة سفره بمفرده يتعين عليه الحصول على تصريح من إدارة الاتصال بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

• يشترط لاستخراج التصريح حضور صاحب الشأن رفقة ولي أمره لإدارة الاتصال وأخذ إقرار ولي الأمر بالموافقة على سفر الحدث بمفرده.

• يتعين على إدارة الاتصال فحص التأشيرات والتحقيق من جدية مبررات السفر القصر عقب الكشف عن صاحب الطلب بإدارتي القوائم والبحث الجنائي وفقا للآلية المعمول بها لاستصدار تصاريح السفر، وذلك في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

وقد بأت مصر للطيران، تنفيذ التعليمات بمنع سفر القاصرين دون سن الـ18 دون تصريح صادر عن الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية اعتبارا من مطلع العام الجديد 2024.

وتابعت: "في حالة سفر القاصر أقل من 18 عامًا بمفرده، يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية".

وأوضحت: "فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة (مع ضرورة وجود ختم النسر لجمهورية مصر العربية)، يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات، أما الفرق الرياضية التي تحمل خطابًا من اتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال".