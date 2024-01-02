رئيس إريكسون مصر للوفد: وصول إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول إلى 850 مليون في عام 2029 بالمنطقة (حوار)

أكد هاكان سيرفيل، نائب رئيس إريكسون ورئيس وحدة عملاء STC ورئيس إريكسون في المملكة العربية السعودية ومصر، أن إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو بنسبة 2.4% سنويًا من 740 مليونًا في عام 2023 إلى 850 مليونًا في عام 2029.

أضاف سيرفيل في حوار لـ “بوابة الوفد”، أن اشتراكات الجيل الرابع ستشكل 54% بحلول عام 2029.

إلى نص الحوار..



وفقًا لأحدث تقرير للتنقل الصادر عن إريكسون، ما هي وجهة نظركم حول إمكانات نمو اشتراكات الهاتف المحمول، وخاصة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

في حين أنه من المتوقع أن تسجل اشتراكات الجيل الخامس أقوى نمو في هذه الفترة، بنسبة 41% تتضاعف سنويًا من 44 مليون اشتراك في عام 2023 إلى 350 مليون اشتراك في عام 2029، لتشكل حوالي 40% من إجمالي الاشتراكات بحلول عام 2029. وهذا يدل على أن صناعة الاتصالات لا تزال تشهد نموا ثابتاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الان ولسنوات عديدة قادمة.

في رأيكم، ما هي أهمية تقارير التنقل التي تقدمها إريكسون؟

في إريكسون، نعتقد أن فهم أحجام وأنماط حركة الاتصالات والبيانات أمر بالغ الأهمية لتحسين تطوير المنتجات بالإضافة إلى تحديد أبعاد الشبكة وتطويرها. ومع استمرارنا في التركيز على تحسين الجودة والخدمة، فإننا حريصون على تعزيز شراكاتنا المستمرة مع مزودي خدمات الاتصالات من أجل جمع البيانات وقياسها وتحليلها واستخدامها بفعالية على أساس منتظم للنهوض بمنتجاتنا وخدماتنا.

من هنا تأتي أهمية هذه التقارير حيث نشارك بيانات التوقعات وتحليل الاشتراكات وحركة الاتصالات والبيانات ومدى التغطية وقوة الشبكات وسلوك المستهلك لتقديم رؤى حول اتجاهات السوق الحالية. وفي هذه النسخة وهي النسخة الخامسة والعشرون من تقرير التنقل من إريكسون نشارك توقعاتنا وتحاليل الإشتراكات وحركة الاتصالات والبيانات في الفترة من 2023-2029.



إن شركة إريكسون تسعى سعيا دءوبا لتقديم حلول فعالة ومنتجات ذات أداء فائق وذو قدرة تنافسية عالية في الأسواق التي تعمل بها. وبناءاً على ذلك، تقوم إريكسون بانتظام بإجراء قياسات حركة الاتصالات في شبكات الهاتف المحمول المنتشرة تجاريًا والتي تمثل جميع المناطق الرئيسية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء قياسات مفصلة أيضاً في عدد مختار من الشبكات التجارية لتحليل أنماط حركة الاتصالات المحمولة المختلفة.

كيف وصلتم إلى الأرقام الواردة في التقرير؟

تستند أرقام إريكسون للاشتراكات الفعلية والإضافات الصافية إلى العديد من مصادر البيانات بما في ذلك المنظمين ومقدمي خدمات الاتصالات، فضلًا عن عوامل الاقتصاد الكلي.

تقوم إريكسون بإجراء التنبؤات بانتظام لدعم التخطيط الداخلي وكذلك التواصل مع اتجاهات السوق بشكل فعال. وتستند توقعات الاشتراكات وحركة الاتصالات والبيانات في هذا التقرير إلى بيانات فعلية مسجلة من مصادر مختلفة وتم التحقق من صحتها باستخدام بيانات إريكسون الداخلية بما في ذلك القياسات في شبكات العملاء. أما بالنسبة للتوقعات فيتم تقديرها بناءاً على اتجاهات الاقتصاد الكلي ومؤشراته، واتجاهات المستخدمين (بما في ذلك الأبحاث التي أجراها مختبر إريكسون للمستهلكين)، ونضج السوق، وتوقعات تطوير التكنولوجيا، والوثائق مثل تقارير محللي الصناعة، على المستوى الوطني أو الإقليمي، جنبًا إلى جنب مع الافتراضات والتحليلات الداخلية.

كيف وصلت اريكسون لأرقام التوقعات الخاصة بأن 76% من حركة بيانات الهاتف المحمول سوف تتم بواسطة شبكات الجيل الخامس بحلول عام 2029؟

حركة الاتصالات المنقولة عبر شبكات الجيل الخامس هي حركة الاتصالات التي تستخدم شبكة الوصول الراديوي الخاصة بشبكات الجيل الخامس RAN- بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المشتركون الذين لديهم اشتراكات الجيل الخامس أيضاً بإنشاء حركة اتصالات ونقل بيانات تستخدم شبكة الجيل الرابع أو الجيل الثالث عندما يتم تواجدهم في المناطق التي لم يتم فيها إنشاء تغطية لشبكات الجيل الخامس بعد.

ما هو الفرق بين الاشتراكات والمشتركين ؟

هناك فرق كبير بين عدد الاشتراكات والمشتركين وذلك يرجع إلى أن كثير من المشتركين قد يكون لديهم عدة اشتراكات وذلك لأسباب عدة منها محاولة المستخدمين خفض تكلفة حركة الاتصالات الخاصة بهم باستخدام اشتراكات مختلفة لأنواع مختلفة من المكالمات، وكذلك لكي يحصلوا على أفضل تغطية ممكنة بهذا التنوع في الإشتراكات بين مختلف الشركات من مقدمي الإتصالات، وكذلك الحصول على اشتراكات مختلفة لعدة أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة / الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إزالة الاشتراكات غير النشطة من قواعد بيانات موفري خدمة الاتصالات. وبالتالي ، يمكن أن يكون تغلغل الاشتراك أعلى من 100%، وهذا هو الحال في العديد من البلدان اليوم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في بعض المناطق النامية، من الشائع أن يشارك العديد من الأشخاص نفس الاشتراك، على سبيل المثال، وجود هاتف مشترك داخل الأسرة أو في المجتمع المحيط.

ما هي برأيكم العوامل الرئيسية التي تساهم في النمو الكبير المتوقع لمشتركي تقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما هو موضح في تقرير التنقل من إريكسون لشهر نوفمبر 2023؟

تظهر نسخة نوفمبر 2023 من تقرير إريكسون للتنقل أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2029 يمكن أن يعزى إلى الزيادة الملحوظة في عدد مشتركي تقنية الجيل الخامس حيث تشهد المنطقة تقدما ملحوظا ومتسارعا للرقمنة، مدفوعة بطموحات حكومية قوية وتزايد عدد مستخدمي التكنولوجيا البارعين، مما يؤدي إلى تزايد الطلب على تقنيات الهاتف المحمول المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى التزام إريكسون بتقديم تقنيات الجيل الخامس المتطورة مع الأهداف الإقليمية ولعب دورًا محوريًا في تسهيل هذا النمو.

كما يؤكد التقرير على الشراكة القوية بين إريكسون والمستفيدين الإقليميين، مؤكدًا على الجهود التعاونية لتنفيذ وتوسيع شبكات الجيل الخامس. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الظروف الإقتصادية المواتية، والمشهد الرقمي سريع التطور، والاندماج الناجح لشبكة الجيل الخامس في البنية التحتية للاتصالات بالمنطقة في المسار الإيجابي لاعتماد تقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.