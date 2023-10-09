إريكسون تدعو الخريجين للتسجيل في برنامجها التدريبي Gen-E

أعلنت إريكسون عن إطلاق برنامجها التدريبي للخريجين الجدد Gen-E في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف توفير فرص تعلم وتطوير مهني عالمية المستوى للمواهب الشابة في المنطقة.

ويوفر برنامج إريكسون للخريجين الجدد Gen-E تدريباً منظماً وعملية منسقة لتطوير المواهب وتعزيز قدرات الشباب بالتعاون مع خبراء صناعة رفيعي المستوى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وسيشرع الخريجون الذين ينضمون إلى هذا البرنامج الذي ينطوي على خطط نمو تجريبية مصممة خصيصاً،في رحلة مهنية مبكّرة تتضمن سلسلة من الدورات التدريبية والتناوب في مناصب وظيفية تدريبية متنوعة، والإرشاد والتوجيه، بالإضافة إلى اكتساب المهارات في مجالات حيوية، مثل إنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس وغيرها من التقنيات الحديثة.

قالت سينا إرتن، نائب الرئيس ورئيس قسم الموارد البشرية في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "شهدنا منذ بداية إطلاق برامج تدريب الخريجين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، انضمام المئات من الخريجين الذين تقلدوا فيما بعد مناصب مختلفة في العديد من بلدان المنطقة، تمكنوا فيها من تحقيق إنجازات وخطوات كبيرة على صعيد في حياتهم المهنية. ويعد برنامج GEN-E للخريجين بمثابة رحلة تطوير شخصية وتقنية شاملة، تجمع الخريجين مع خبراء متمرسين في الصناعة للمساهمة في تعزيز التقنيات المتقدمة التي ترسم صورة الغد الذي ينتظرنا".