انقطاع مياه الشرب مساء اليوم عن قرية عرب بخواج بطهطا

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة أعلنت عن انقطاع مياه الشرب عن قرية عرب بخواج بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية من صباح الأربعاء الموافق 3 من نفس الشهر ولمدة أربعة ساعات .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه يتم خلال عملية إنقطاع المياه بتلك الفترة القيام بأعمال ربط خط المياه الناقل لشبكة مياه شطورة والخط الرئيسى المغذي لقرية عرب بخواج.

وقال حسن محمود مدير الخط الساخن، ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.