تزين شوارع وحدائق الأقصر لاستقبال أعياد رأس السنة

صرح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، أن مدينة الأقصر تشهد أجواء متميزة بعد استكمال أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق وكافة المسطحات الخضراء بطول كورنيش النيل بالإضاءة الملونة وأشجار الكريسماس والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، بمناسبة إستقبال أعياد رأس السنة، بما يتناسب مع المكانة السياحية للأقصر.



وأكد الدكتور علي الشرابي، أن المحافظ وجه تعليماته بشأن تكثيف أعمال تزيين مدينة الأقصر وكورنيش النيل بالإضاءة المبهجه خلال فترة اعياد رأس السنة وعيد الميلاد وظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها.

كما أصدر محافظ الأقصر، تكليفات مشددة لرؤساء المراكز والمدن وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالي، وذلك فى إطار استقبال محافظة الأقصر للعام الميلادى الجديد وعيد الميلاد المجيد، وشدد محافظ الأقصر على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.