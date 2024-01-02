بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يناير2024، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعاً بنحو 94.81 نقطة ليبلغ عند مستوى 6912.10 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.39 %، وتم تداول 197.8 مليون سهم عبر 10527 صفقة نقدية بقيمة 50.3 مليون دينار .

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 51ر47 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5617 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 85ر0 %من خلال تداول 9ر75 مليون سهم عبر 4057 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 65ر114 نقطة ليبلغ مستوى 69ر7591 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 53ر1 %من خلال تداول 9ر121 مليون سهم عبر 6470 صفقة بقيمة 4ر38 مليون دينار .

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13ر41 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5528 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 75ر0 %من خلال تداول 6ر51 مليون سهم عبر 2566 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 ملايين دينار.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 25110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 30440 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 10689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 5592 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 8041 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.17% ليصل إلى مستوى 6582 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وحق اكتتاب شركة المشروعات الصناعية والهندسية-2، والعربية للأسمنت، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمشروعات الصناعية والهندسية، وأم بي للهندسة، وبي انفستمنتس القابضة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحجم تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 67.7 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، باع مجلس إدارة شركات المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5 آلاف سهم، 29 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري عدد 249.9 ألف سهم، 85 مليون سهم، على التوالي.