أسواق مؤشرات الأسهم الأمريكية في 2024

تختلف البنوك الاستثمارية الكبرى حول أداء المؤشر الرئيسي فى الأسهم الأمريكية S&P500 خلال عام 2024 وسط سيطرة الضبابية حول مستقبل أسعار الفائدة وتفاوت التقديرات في هذا الإطار ما بين الفيدرالي الأميركية وما يسعره الأسواق.

الأسهم الأمريكية

وأغلق المؤشر فى الأسهم الأمريكية عند 4770 بعد ارتفاعه بنسبة 25% وسط زخم متزايد على أسهم التكنولوجيا والشركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ويعتبر بنك "باركليز" الأكثر تشاؤما وسط تقديرات بالوصول بنهاية عام 2024 إلى 3725 نقطة مما يعني أنه قد يتجه إلى محو أغلبية أرباح عام 2023 بانخفاض بنحو 22%.

ويقدر أغلبية البنوك انخفاض المؤشر من مستويات إغلاق 2023. "UBS" و"مورغان ستانلي" بدورهم يتوقعون انخفاض S&P 500 وإغلاق السنة الجديدة عند 3900.

بينما يتوقع كل من "غولدمان ساكس" و"HSBC" و"سيتي" و"بنك أوف أميركا"، تسجيل المؤشر مستويات 4000 نقطة، ليتخطاهم "كريدي سويس" بقليل عند 4050.

ويقدر "جي بي مورغان" و"يلز فارغو" مستويات 4200 للمؤشر، بينما يعتبر بنك "BMO" الأكثر تفاؤلا بتقديرات عند 4300 نقطة لمؤشر "S&P 500" الأميركي.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى أنه قد يجري تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة على سعر الفائدة القياسي خلال العام الجديد، بينما تتراوح تقديرات الأسواق مما قد يفسر توقعات البنوك الاستثمارية للمؤشر الأميركي الرئيسي.

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب سنوية 12.6%

الأسهم الأوروبية

اختتمت الأسهم الأوروبية 2023 بمكاسب سنوية تقارب 13% بفضل آمال في تيسير البنوك المركزية الرئيسية سياستها النقدية العام المقبل.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية 0.1% أمس الجمعة ليسجل مكاسب لسابع أسبوع وأفضل أداء له في ديسمبر/ كانون الأول منذ 2021.

واختتم المؤشر العام مرتفعا 12.6%، وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا الشديد التأثر بأسعار الفائدة بين القطاعات الأفضل أداء.

وتعافى المؤشر القياسي الأوروبي أكثر من 12% بعد تسجيله مستويات متدنية في مارس في أعقاب تأثر الأسواق العالمية بالانهيار السريع للبنك السويسري كريدي سويس والبنك الأميركي سيليكون فالي.

وتفوقت الأسهم الإيطالية فى الأسهم الأوروبية على نظيراتها الإقليمية هذا العام بصعودها نحو 30%، بينما تذيلت الأسهم السويسرية والبريطانية المكاسب.

وتصدرت أسهم قطاع الإعلام المكاسب اليوم بتقدمها 0.5% وتلاها قطاع المصارف.

وزادت الأسهم الإسبانية 0.2% بعدما أظهرت قراءة أولية أن معدل التضخم على أساس سنوي هبط إلى 3.1% في ديسمبر من 3.2% في الشهر السابق.

وارتفع أيضا المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% في جلسة الجمعة ليختتم العام محققا مكاسب 3.8%، لكنه تخلف عن أغلب المؤشرات الأوروبية.