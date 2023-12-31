البورصة تربح 43 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر2023

ارتفع أداء مؤشرات البورصة خلال شهر ديسمبر2023 بصورة جماعية مدعومة بمشتريات أجنبية وعربية.

ربحت القيمة السوقية للأسهم 43 مليار جنيه بنسبة صعود2.6%، ووصلت إلى مستوى 1.7 تريليون جنيه، وسجلت القيم السوقية للاسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30 ارتفاعا بنسبة 2.8%.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر ديسمبر 909 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 30 مليار ورقة منفذة على 2.6 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 927.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 31.8 مليار ورقة منفذة على 2.7مليون عملية في الشهر السابق عليه .

أتسم أداء مؤشرات البورصة بالصعود الجماعي، حيث ربح مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثون شركة نسبة 0.64 % ليغلق عند مستوى 24894 نقطة، فيما صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.7% بينما شهد مؤشر ايجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 و70 ارتفاعا بنسبة 3% .

سجلت تعاملات المصريين نسبة 89 % من إجمالي تعاملات السوق واستحوذ الأجانب علي 5% مسجلين صافي شراء1.4 مليار جنيه، واستحوذ العرب علي 6 % محققين صافي شراء309 ملايين جنيه