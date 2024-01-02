تشغيل مجمع الكرنك الحرفي شمال قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء اركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم الثلاثاء، المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، شمال قنا، الذى يعد احد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

إطلع المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد، على المجمع والذي تضمن مهنة الحياكه وبعض المهن الداعمة لتمكين المرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة إقتصادياً.

ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن محافظ قنا وجه بسرعة طرح الورش للمواطنين ، لتشغيل المجمع بكامل طاقته، في ظل خطة طموحة نحو التوسع في اقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعي إلي تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات. وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد أن إنشاء المجمع بالتعاون مع محافظة قنا يهدف إلى تحقيق أحد أهداف هيئة تنمية الصعيد ، بتنفيذ مشروعات تنموية تحقق عمالة كثيفة و تحسن جودة الحياة لأهالينا في محافظات الصعيد.

يذكر أن المجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى مركز أبوتشت. ويضم المجمع ماكينات حياكه و عدد من الماكينات المكملة لها و عدد 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة ، 150 فرصة عمل غير مباشرة .

حضر الافتتاح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا نائباً عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، والنائبة نجلاء باخوم و النائبة إيمان الألفي عضوا مجلس النواب واللواء محمد بهنساوى رئيس الهيئة الهندسية بهيئة تنمية الصعيد ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي ومحمد هشام مدير مكتب رئيس الهيئة والعميد مهندس رائد على هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور رضا داوود رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة تعليم الكبار، ووفد من تنسقية الاحزاب وعدد من القيادات التنفذية بالمحافظة.