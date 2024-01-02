تقل 150 سائحًا.. هبوط اضطراري لـخمسة بالونات طائرة بالأقصر

لسرعة الرياح

تعرضت خمس رحلات للبالون الطائر في الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، للهبوط الاضطراري؛ بسبب سرعة الرياح، كانت تقل 150 سائح وسائحة من جنسيات مختلفة.

وأوضح محسن الشامى مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطواريء والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، أن الشبكة رصدت هبوط اضطراري لعدد 5 بالونات طائرة صباح الثلاثاء.

وأضاف الشامى أن السبب الرئيسي في الهبوط؛ سرعة الرياح وأن مكان الهبوط فى أراض زراعية بجوار كوبرى المطار شمال مدينة الأقصر.

وصرح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر انه لا يوجد أية إصابات أو خسائر فى الأرواح، وأن جميع السائحين بخير وسلام ، كما أثنى محافظ الأقصر على سرعة رصد الشبكة الوطنية للواقعة ومتابعتها للحدث.

و يعتبر البالون الطائر في الأقصر هو أحد الأنماط السياحية التي تنفرد بها مدينة الشمس، والذي أكسبها شهرة عالمية، فضلاً عن كونه جزءً أساسيًا من البرنامج السياحي للسائحين الأجانب الذين يحرصون على تجربة البالون؛ للاستمتاع برؤية المناظر الخلابة وآثار الحضارة المصرية القديمة من سماء الأقصر.

ويشار إلى أن مدة رحلات البالون الطائر تستغرق حوالي 40 دقيقة، يرتفع المنطاد إلى السماء محلقًا بارتفاع يصل إلى نحو 1500 متر فوق الأرض، ويبدأ بالتحرك من البر الغربي حيث موقع المطار بالقرنة، ثم ينطلق متجهًا للأعلى ناحية الضفتين الغربية والشرقية للنيل، لتشاهد خلالها معابد حتشبسوت والرامسيوم، وهابو، ومقابر وادي الملوك، إلى جانب معبد الأقصر بالضفة الشرقية إلى جانب مشاهدة النيل والمناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها مدينة المائة باب.