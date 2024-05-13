الكيني كاماكو حكما لمباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد مواجهة مصر وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لطاقم حكام كيني بقيادة بيتر واويرو كاماكو.

ويعاون كاماكو المساعدان جيلبرت كيبكويتش تشيريوت وصامويل كوريا موانجي، والحكم الرابع ديكينز ميميسا نياجروا.

كما أعلن "فيفا" اختيار الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لقيادة مواجهة غينيا بيساو ومصر، في الجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية.

ويعاون إسماعيل المساعدان الكاميروني نجيوجوي نوبوي والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

بيتر واويرو كاماكو

تعديل موعد مباراة بوركينا فاسو



يذكر أنه كان قد وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، بناءً على الخطاب المرسل من اتحاد الكرة، وبناء على طلب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، مدير المنتخب الأول لكرة القدم، والاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية، الذي طلب فيه إقامة المباراتين أحد يومي ٦ و١٠ يونيو، أو ٧ و١١ يونيو لمنح لاعبي المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم ٦ يونيو بدلًا ٧ على أن تقام مباراة غينيا بيساو في موعدها يوم ١٠ يونيو.

موقف محمد صلاح من معسكر الفراعنة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أوضح بأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سوف يتواجد بمعسكر منتخب مصر، خلال يونيو المقبل استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، عن تطورات أزمة محمد صلاح قائد منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، مع جهاز الفراعنة بقيادة حسام حسن.

وكان محمد صلاح اعتذر عن عدم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأخير في شهر مارس، لرغبته في التدرج في التعافي من إصابته التي كان قد تعرض لها مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في ذلك التوقيت.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "وزير الشباب والرياضة أكد أنه لا توجد أي أزمات بين صلاح والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن المدير الفني".

وأضاف أمير هشام: "وزير الرياضة طالب بتوفير أجواء هادئه للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، من أجل المساعدة على تحقيق طموحات الجماهير".

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن في الوقت الحالي، لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

حيث يقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، و سيراليون، وجيبوتي.



وبعد انتهاء أول جولتين يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد أن فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.



وكانت مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لـ تصفيات كأس العالم شهدت تعادل سيراليون مع إثيوبيا سلبياً وأيضاً انتهت مباراة بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



ونجح منتخب غينيا بيساو في الفوز على جيبوتي بالجولة الثانية، بهدف دون رد، ليرتقي إلى المركز الثاني بـ 4 نقاط، وفاز منتخب بوركينا فاسو على إثيوبيا بالجولة الثانية بهدفين دون رد، ليتقاسم وصافة المجموعة مع غينيا بيساو.



وجاء ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 كالتالي:



1- منتخب مصر - المركز الأول - 6 نقاط - لعب مبارتين.



2- غينيا بيساو - المركز الثاني - 4 نقاط - لعب مبارتين.



3- بوركينا فاسو - المركز الثالث - 4 نقاط - لعب مبارتين.



4- إثيوبيا - المركز الرابع - نقطة واحدة - لعب مبارتين.



5- سيراليون - المركز الخامس - نقطة - لعب مبارتين.

6- جيبوتي - المركز السادس - بدون نقاط - لعب مبارتين.