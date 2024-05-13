استراتيجيات الإجابة على الأسئلة الموضوعية في امتحانات الثانوية العامة 2024

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، استراتيجية الإجابة على الأسئلة الموضوعية في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضح الخبير التربوي أن أسئلة الاختيار من متعدد هى أرقى وأهم أنماط الاسئلة الموضوعية، وهى تقيس نواتج تعلم مرتفعة المستوى وهو الامر الذى دفع وزارة التربية والتعليم إلى الاستعانة بها بحيث تشكل ٨٥ في المائة على الأقل من درجات امتحانات كل مادة في الثانوية العامة، مقابل ١٥ في المائة للاسئلة المقالية.

استراتيجيات تمكن طالب الثانوية العامة 2024 من الإجابة على الأسئلة الموضوعية

