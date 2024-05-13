استراتيجيات الإجابة على الأسئلة الموضوعية في امتحانات الثانوية العامة 2024
قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، استراتيجية الإجابة على الأسئلة الموضوعية في امتحانات الثانوية العامة 2024.
وأوضح الخبير التربوي أن أسئلة الاختيار من متعدد هى أرقى وأهم أنماط الاسئلة الموضوعية، وهى تقيس نواتج تعلم مرتفعة المستوى وهو الامر الذى دفع وزارة التربية والتعليم إلى الاستعانة بها بحيث تشكل ٨٥ في المائة على الأقل من درجات امتحانات كل مادة في الثانوية العامة، مقابل ١٥ في المائة للاسئلة المقالية.
استراتيجيات تمكن طالب الثانوية العامة 2024 من الإجابة على الأسئلة الموضوعية
- قراءة أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل جيد وعميق وبدون تسرع أو استعجال.
- محاولة توزيع وقت امتحانات الثانوية العامة 2024 على الأسئلة المختلفة(مثلا في الامتحانات التى تشمل ٤٦ سؤالا مثل مواد الشعب الأدبية والعملية يكون متوسط زمن الإجابة على كل سؤال هو ٤ دقائق تقريبآ)، وبالتالي خذ وقتا جيدا في قراءة كل سؤال بتأن ولا داع للعجلة.
- ضع في اعتبارك توفير بعض الوقت من أزمنة الإجابة على كل سؤال(خاصة بالنسبة للاسئلة السهلة التى لا تحتاج ٤ دقائق ) في مراجعة الامتحان.
- عدم التسرع في اختيار الإجابة الصحيحة من مجرد قراءة السؤال لأول مرة.
- عدم الانخداع بوجود كلمة معينة في رأس السؤال توحى لك باختيار إجابة معينة مرتبطة بها، لأنها قد تكون موضوعة بشكل يشتت الطالب المتردد عن الإجابة الصحيحة، مثل ان يتم وضع كلمة في رأس السؤال ثم وضع نفس الكلمة أو مشتقاتها في أحد الاختيارات، وبالتالي يعتقد الطالب أنه الاختيار الصحيح بينما هو اختيار خاطىء.
- قراءة رأس السؤال في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل دقيق وكامل لان واضع السؤال قد يأتي بكلمة في آخر رأس السؤال تغير من الإجابة الصحيحة المطلوبة تماما.
- قد يأتي مصطلح معين في رأس السؤال وهذا المصطلح موجود في أكثر من درس ولذلك لا بد ان يحدد الطالب ما الدرس الذى يرتبط بالمصطلح من خلال فهمه راس السؤال جيدا لان عدم التحديد يجعل الطالب يختار إجابة قد تكون خاطئة.
- محاولة الطالب الإجابة على السؤال قبل رؤية الاختيارات أو البدائل حتى يصل إلى الإجابة الصحيحة.
- عدم تسرع طالب الثانوية العامة في الحكم على أى سؤال بأنه سبق أن قام بحله في موضع أخر، لأن الاسئلة قد تتشابه في الأمثلة أو الأفكار وتختلف في الإجابة المطلوبة.
- الوضع في الاعتبار ضرورة دراسة واستيعاب مفاهيم ومصطلحات الدروس المختلفة بشكل جيد لان السؤال قد يأتى لمعرفة قدرتك على تطبيق الفكرة في أمثلة جديدة وليس تسميعها.
- الوضع في الاعتبار أن تغيير واضع السؤال لكلمة أو حرف واحد في السؤال (مثل وضع أى أداة نفي مثل كلمة لا ) يغير من المعنى والإجابة المطلوبة.
- تدرب حاليا على حل أسئلة الاختيار من متعدد لا تكتفي باختيار الإجابة الصحيحة فقط على كل سؤال ولكن اكتب (لماذا) هذه الإجابة هى الصحيحة، والاختيارات الأخرى خاطئة لان ذلك التفسير هو الضامن لمدى فهمك الحقيقي للدروس.
- استبعد أكثر الإجابات التى لا ترى أنها الإجابة الصحيحة في امتحانات الثانوية العامة 2024 واستبقي فقط الإجابتين أو الثلاثة التى تتردد فى الاختيار بينها.
- قم أولا بحل الأسئلة الأسهل وأجل الأسئلة الأصعب إلى ما قبل النهاية حتى لا تستنفد وقت امتحانك.
- لا تترك أى سؤال في امتحانات الثانوية العامة 2024 دون إجابة وفى حالة عدم قدرتك على التعرف على الاختيار الصحيح اختار الأقرب إلى الصحة من وجهة نظرك.