تعرف علي مجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية خلال ٢٠٢٣

في تقديم الحماية والرعاية للأطفال..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الوحدة العامة لحماية للطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال، وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع .

ومن جانبها أشارت المهندسة لبني عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، إلي أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية.

واستعرضت هبة محمد حمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، مجهودات وحدات حماية الطفل بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٣م والتي تمثلت في:

تلقي أكثر من ٨٠٠ بلاغا ًللأطفال المعرضة للخطر من خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ومن كافة جهات الرصد وعمل إدارة حالة للبلاغات وتقديم كافة الدعم بأنواعه لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

· التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى له وتطبيق الكتاب الدوري رقم ٧ لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام.

· المشاركة فى اختيار الأم المثالية على مستوى محافظة الشرقية ( كعضو فى لجنه اختيار الام المثالية بالمحافظة برئاسة مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية).

· توقيع بروتوكول تعاون مع توجيه التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتقديم الدعم النفسى للحالات ، كذلك مناقشة البلاغات الواردة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

· مشاركة وحدة حماية الطفل بديرب نجم بحملة ( دوى) تحت إشراف المجلس القومى للمرأة ومنظمة اليونسيف .

· إستقبال وفد من فريق المهمة الإستشارية للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمناقشة ما تم عمله بالمحافظة فى مجال مناهضة ختان الإناث كما تم تنظيم زيارة لجمعية شباب الشرقية لمركزى القنايات وديرب نجم للقاء الفئات المستهدفة.

· المشاركة مع إدارة الأزمات والكوارث وعدد من إدارات الديوان العام للمحافظة في تنظيم دورات تدريبية شهرية للعاملين في القطاع الحكومي للتعريف بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

· المشاركة فى افتتاح المدينة الآمنة للنساء (واحة امان ) بمكتبة مصر بمركز فاقوس لكونها اول مدينة صديقة للنساء خالية من جميع ممارسات العنف ضد المرأة بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومسئول مكتبات مصر العامة. حيث يتم مشاركة وحدة الحماية بفاقوس يوم الاربعاء من كل اسبوع لتقديم الدعم( الاجتماعي- النفسي -القانونى) للفئات المستهدفة.

وعقد اجتماعات مشتركه مع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وبحضور الجهات المعنية لمناقشة البلاغات الواردة واشكال الأخطار التي يتعرض لها الطفل وعمل التدخلات وإدارة الحالة والخطط الوقائية لمنع تكرار تلك البلاغات والإساءات ، كذلك عمل حملات توعوية موسعة على مستوى كافة الهيئات والمديريات المشاركة للتعريف بتلك الأخطار وكيفية الوقايه منها.

زيارة وفد من المجلس القومى للطفولة والامومة وممثلين عن المركز المصرى لبحوث الرأى( بصيرة) لدعم منظومة حماية الطفل بالمحافظة والجهات الشريكه والذي اشاد بمجهودات الوحدة كونها تعد من أفضل المحافظات فى مجال حماية الطفل .

تنظيم ندوة ولقاء طلابى للجنة حماية الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة والإتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية ولجان الحماية بالمحافظة للربط بين الجهتين وتقديم الدعم المطلوب .

المشاركة في ورشة عمل عن كيفية وضع خريطة خدمات شاملة لمقدمى الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للأطفال المعرضة للخطر وذلك لأعضاء وحدات حماية الطفل العامه بالمحافظات بمحافظة الاسكندرية .

· الإنتهاء من عمل خريطة خدمات شاملة لمقدمى الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للأطفال المعرضة للخطر بالمحافظة و إرسالها للمجلس القومى للطفولة والأمومة.

· تنفيذ ندوة عن حقوق الطفل و حق الأمومة بمكتبة مصر العامة و استعراض حقوق الطفل والقوانين المصرية والدولية لحمايته من الخطر.

· مشاركه الوحدة فى الحلقة التشاورية التى عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الانسان عن عدالة الأطفال وذلك بمقر المجلس بالقاهرة لبحث سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل وكيفية حماية الأطفال في نزاعهم مع القانون وحماية حقوقهم برئاسه كلا من معالي السفيره مشيره خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والمهندسه نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

· تنظيم وتنسيق ندوة عن الزواج المبكر واثاره السلبية على صحة وحقوق الطفل بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع جمعية بناة المستقبل فى اطار حمله الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة .

· تنظيم ٨ لقاءات توعوية وتدريبية للقضاء على جريمة الختان للإناث وكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع وحدات حمايه الطفل الفرعية بالمراكز المستهدفة.

· عقد اكثر من 200 فعالية وندوة توعوية من قبل وحدات حماية الطفل الفرعية بالمدارس والجمعيات والاندية ومراكز الشباب لمناقشة أهم المشكلات التى يتعرض الطفل للخطر ( ختان الاناث – الزواج المبكر – التنمر – مخاطر وسائل التواصل من علاقات وابتزاز وألعاب الكترونية - –خطورة التدخين والمخدرات –العنف واخطاره . ) وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجان الفرعية وبالإشتراك مع الجهات المعنية .

· تنفيذ قرار المحافظ رقم (14722) لسنة 2022 والذي تضمن المرور على الإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة شهريا من قبل مدير وحدة الحماية الفرعية بكل مركز بالإشتراك مع وحدتي حقوق الانسان و تكافؤ الفرص وإدارات المتابعة لمتابعه سير العملية التعليمية ورصد المشكلات التى يتعرض لها الأطفال وربط اخصائيين المدارس بوحدات حمايه الطفل .

إنضمام مدير الوحدة للجنة شؤون ذوي الهمم والتي تم تشكيلها بقرار من محافظ الشرقيه رقم ٤٣٧٢ لسنة ٢٠٢٣ و التي من خلالها تم الآتي:

١- الإتفاق على آلية عمل لتوحيد وتفعيل الجهود الخاصه بذوي الهمم

٢- التدريب علي مباديء لغة الإشارة لأعضاء وحدات حماية الطفل العامة والفرعية لتيسيير التعامل مع ذوي الهمم من الصم والبكم.

٣- عرض خريطة الخدمات الخاصة بالطفل لجمع البيانات الخاصة بأعضاء اللجنة.

٤- بحث خطة سنوية تشمل عدة تدريبات وحملات توعيه والاتفاق على تنفيذها سنويا .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتسعي بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وكذلك الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار واحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

أشاد محافظ الشرقية، بدور إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية خلال عام 2023 بشن حملات تفتيشية على المنشأت الغذائية والأسواق اسفرت عن إعدام 342 طن و893 كجم أغذية فاسدة وتم ضبط 373 طن و549 كجم أغذية كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 4109 منشأة غذائية (لعدم وجود ترخيص – وجود خطر داهم على الصحة العامة) وتحرير 19931 محضر شرطة، كما تم سحب 16102 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام 2023 تم إصدار عدد 39050 شهادة صحية لمتداولي الاغذية وتحرير 20996 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على 3982 رسالة أغذية مستوردة، وإصدار عدد 8902 شهادة سعة تخزينية للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.