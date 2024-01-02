محافظ الشرقية يشيد بمجهودات إدارة مراقبة الأغذية خلال 2023

لضبط الأسواق..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتسعي بالتنسيق مع مديريه الشؤون الصحية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وكذلك الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار واحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية، بدور إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ججوفي هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية خلال عام 2023 بشن حملات تفتيشية على المنشأت الغذائية والأسواق اسفرت عن إعدام 342 طن و893 كجم أغذية فاسدة وتم ضبط 373 طن و549 كجم أغذية كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 4109 منشأة غذائية (لعدم وجود ترخيص – وجود خطر داهم على الصحة العامة) وتحرير 19931 محضر شرطة، كما تم سحب 16102 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام 2023 تم إصدار عدد 39050 شهادة صحية لمتداولي الاغذية وتحرير 20996 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على 3982 رسالة أغذية مستوردة، وإصدار عدد 8902 شهادة سعة تخزينية للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتعرف على نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة لكوظ وقسم حسن صالح، لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية، حيث تم الانتهاء من تركيب 7 آلاف متر من إجمالي 13500 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة والتى تأتى تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضارى لمدنها.

وشدد محافظ الشرقية، على رئيس حى ثان الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

والتقى الدكتور ممدوح غراب، بعدد من المواطنين والذين قدموا له الشكر وللجهاز التنفيذي لاهتمامهم بتطوير الشوارع الجانبية وإعادة رصفها باستخدام الانترلوك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية الاطمئنان على أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بأرصفة شارع المحافظة وأعمال الرصف الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته، ليؤكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.

توجه محافظ الشرقية لتفقد منطقتي الاستاد وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق ليقرر تشكيل لجنة من رئاسة المركز وحي ثان لمراجعة المساحات الفارغة بين الوحدات السكنية المتعدي عليها من قبل بعض المواطنين لإعادة استغلالها في إقامة مسطحات خضراء أو طبقًا لمشروعات التقسيم المعتمدة سلفًا لتلك المناطق.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع عزبة مرعي التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، ليصدر تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس حي ثان بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، وكذلك إعداد المقايسة اللازمة لرصف شوارع القرية ببلاط الإنترلوك وذلك ضمن خطه التطوير والتجميل التي يشهدها مركز الزقازيق.

كما تفقد محافظ الشرقية، أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإنشاء مقاعد انتظار للمواطنين وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بجانب إجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الالتزام بمراعاة إضفاء لمسة جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

تابع محافظ الشرقية أعمال الرصف النهائية والجارية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 مترًا بكل اتجاه ومتوسط عرض 14-20 مترًا، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال لتشغيله رسميًا أمام حركة السيارات للقضاء على الزحام المروري داخل المدينة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وسيرًا على الأقدام تفقد محافظ الشرقية عددًا من الشوارع الجانبية بمحيط ميدان عرابي لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وتماشياً مع خطة تطوير وتجميل المنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال النقطة الثابتة والمُشكله من رئاسة حي أول وشرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية للتصدي ومنع تواجد الباعة الجائلين بالميدان، وكذلك متابعة تنفيذ خطة غلق ومنع دخول مركبات التوكتوك داخل المدينة بالأماكن المحددة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وحرص محافظ الشرقية، على تفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري والمُقرر إقامته أمام ديوان عام المحافظة، مشددًا على الالتزام بوضع لمسة جمالية وحضارية تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

واختتم المحافظ جولته بمدينة الزقازيق بلقاء عدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهًا رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة.