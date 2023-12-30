ديماركو يجدد عقده مع إنتر ميلان حتي عام 2027 رسميًا

نجح نادي إنتر ميلان اليوم السبت، في تمديد عقد الظهير الإيطالي فيديريكو ديماركو موسمين إضافيين، ليحصن لاعبه من كافة الإغراءات والأندية التي تحاول ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث جدد دى ماركو صاحب الـ (26 عامًا) على عقوده الجديدة مع إنتر لموسمين إضافيين، لينتهي بذلك العقد الحالي فى يونيو 2027.

ونشر إنتر بياناً على موقعه الرسمي جاء فيه، "يسر نادي إنترناسيونالي ميلانو أن يؤكد أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد عقد فيديريكو ديماركو مع النادي".

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يستمر العقد الجديد للاعب البالغ من العمر 26 عامًا حتى 30 يونيو 2027.

وبحسب تقارير صحفية، فقد رفع النيراتزوري قيمة راتب فيديريكو ديماركو لنسبة تصل إلى الضعف تقريبًا لإقناعه بالتجديد والبقاء مع الأفاعى.

وشارك الإيطالي ديماركو في 21 مباراة بمختلف البطولات الموسم الحالي مع إنتر، وساهم خلالهم في 8 أهداف بتسجيله 3 أهداف وصناعة 5 اخرين.