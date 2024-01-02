الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ميلان وكالياري اليوم في كأس إيطاليا و القناة الناقلة

جيرو لاعب ميلان
جيرو لاعب ميلان

تتجه أنظار محبي كرة القدم الإيطالية إلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) من أجل متابعة مباراة ميلان وكالياري التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

يدخل فريق ميلان المباراة تحت قيادة المدير الفني ستيفانو بيولي بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من البطولة، في حين يأمل فريق كالياري تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء ميلان المرشح بقوة للقب.

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يذكر أن أخر مباراة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز ميلان بثلاثية مقابل هدف والتي جمعت بينهما على ملعب سردينيا ارينا لحساب الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023 – 2024.

موعد مباراة ميلان وكالياري والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة ميلان ضد كالياري عبر قناة AD SPORTS Premium 1 أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث كأس إيطاليا.

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