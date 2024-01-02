عاجل.. اشتعال النار في طائرة يابانية على متنها 300 راكب (بث مباشر)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات لاشتعال النار في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو على متنها أكثر من 300 راكب، وذلك حسبما أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية.

وأفادت بأنّ خفر السواحل الياباني أعلن أنّه يبحث في احتمالات تحطم طائرة تابعة له في اصطدام مع رحلة الخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا.

يذكر أنه لا تفاصيل حتى الآن فيما يخص ركاب الطائرة الـ300، فيما أغلقت السلطات اليابانية مدرج مطار هانيدا في طوكيو بسبب الحادث.

وأعلنت شبكة CNN، أنّ الطائرة شوهدت في حالة توقف تام مع فتح مخارج الطوارئ بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.

فيما ذكرت CNN أن الطائرة شوهدت في حالة توقف تام مع فتح مخرج الطوارئ بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.