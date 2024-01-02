الطالب مارك نادر.. عبقري مصري يتربع على عرش العالم في “الحساب الذهني” (فيديو)

قال مارك نادر الفائز بالمركز الأول عالميا في "الحساب الذهني" بماليزيا وسجل اسمه مع العباقرة، إن الحساب الذهني يشترط عدم استخدام الآلة الحاسبة بشرط اتباع بعض الخطوات الواجب اتباعها حتى يصل المتسابق إلى العالمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "هناك متقدمة ومتطورة للغاية ويجب إنجازها ويجب معرفة من أين نبدأ حتى لا نفشل في حل المسائل".

ولفت إلى أنه في البداية يدخل المتسابقون مسابقة محلية وعند الفوز بها يشتركون في المسابقة العالمية، وفي السنوات الماضية لم تنظم المسابقة العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعندما عادت مرة أخرى اشترك فيها وحصلت على المركز الأول.

وتابع، أن عمره 11 عاما ويدرس في الصف السادس الابتدائي بمحافظة بني سويف، موضحًا أن كل خطوة من خطوات الحساب الذهني يحصل المتسابق فيها على درجة أو نصف درجة، منوهًا إلى أنه شارك في فريق مكون من أربع تلاميذ في المسابقة وهم لؤي وحمزة وزياد حيث مثلوا مصر وحصلوا على الميدالية الذهبية.