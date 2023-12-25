الإسماعيلية تتصدر الجمهورية في مسابقات التربية الفنية

واصل تعليم الإسماعيلية التميز وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية تحت قيادة الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم حيث طلاب المحافظة الصدارة في مسابقة الطفولة لمادة التربية الفنية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن التصميم الفنى والتصوير والفنى.



وتحت رعاية وكيل الوزارة محمد بحيرى والدكتور سامى فضل وكيل المديرية، وولاء مدير عام الشؤون التنفيذية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وجاءت النتائج كالتالي:-

الفوز بالمركز الثانى جمهورى للمرحلة الإعدادية الطالبة ساندي ابراهيم محمود شعيب بمدرسة النصر الإعدادية إدارة شمال والفوز بالمركز الثاني جمهورى الطالب عبد الله محمد هشام جمعة مدرسة المنار الخاصة( زوى الاحتياجات الخاصه) والفوز بالمركز الخامس جمهورى عن المرحلة الإبتدائية الطالب يحيى محمد كمال محمد مدرسة الطائف الرسمية.

إشراف ومتابعة امل الغرباوى موجه عام المادة، والدكتوره رشا عامر موجه أول ديوان المديرية، وعطيات عبد المنعم موجة اول إدارة شمال.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن هذا المدارس الفائزة تعتبر نموزج للمدارس وسوف يتم تعميم منشورات التميز على جميع المدارس حتى يتسنى لباقى المدارس أن تقتدى بالفائزين ويكون لدينا أكبر عدد من الفائزين بالمراكز على مستوى الجمهورية.