مسابقات ثقافية لطلاب مدارس "حياه كريمة" بالشرقية

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشرقية، حملات توعية بمدارس قرى حياة كريمة بمركزي الحسينية ومنشأة أبو عمر، تضمنت تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال من أرسم ولون، ومسرح العرائس، ولعبة الكروت، بجانب عرض فيديوهات توعوية وعمل مسابقات ثقافية.

حيث تم ربط مفاهيم التوعية؛ بالانشطة التفاعلية، لترسيخ الصورة الذهنية عن أهمية المياه والترشيد، بطرق ترفيهية أدخلت البهجة على الأطفال.

وتم عمل مسابقات ثقافية، وندوات توعية، وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة بمعهد الحسينية للبنين، تضمنت الندوات على شرح مفصل لفاعليات وأنشطة الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "نقطة مياة تساوي حياة"، والتوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة المحافظة عليها.

وخلال الفاعليات، تم تدريب الطلاب على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسريبات لجميع الأدوات الصحية، وحثهم على تصليح وصيانة الأدوات الصحية، وذلك للحد من المياه المهدرة، بجانب شرح جزء نظري عن عدد المحطات ومراحل تنقية مياه الشرب.