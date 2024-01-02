إصدار تأشيرة دخول مصر إلكترونيًا بشأن سياحة اليخوت

أكد اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، قبل قليل، أنه تم إعداد استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر من خلال النافذة الرقمية لسياحة اليخوت.

وأضاف إسماعيل في مؤتمر وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت أن القطاع هو المنوط بتشغيلها وتم إصدار كود موحد لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية المصرية.

وتابع رئيس قطاع النقل البحري أن المنصة الإلكترونية وتقلل فترة استصدار المواصفات والتصاريح الأمنية اللازمة لزيارة اليخوت، وتمكن من الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيًا في أقل وقت ممكن وإمكانية الدخول على منظومة قناة السويس لإنهاء إجراءات العبور وتوفير الزمن لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة لليخوت السياحية.

وأكد أنه من المميزات إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وتحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي ويستطيع مالك اليخت بإدخال البيانات ورفع المستندات بسهولة، وتسمح لليخت بالمغادرة من أي ميناء سياحي أو مارينا دون تعقيد، موضحاً أن المنصة أو النافذة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وتسمح للسائح باختيار مطلق في مكان التراكي.