مسابقة لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد وبدء التقديم 18 يناير الجاري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg

وتضمن الإعلان حاجة الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين، منهم عدد (19) في وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الَاتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة وعدد (861) في وظيفة اخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء وعدد (20) في وظيفة محام، وذلك بالدرجة الثالثة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .

6. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد) على الأقل.

7. أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل.

8. أن يكون المتقدم لوظائف اخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب.

9. أن يكون المتقدم لوظيفة محام حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

10. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

11. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.

12. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

13. أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

14. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

ويجب أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي:

1. صورة شخصية للمتقدم .

2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

4. المؤهل الدراسي.

5. المؤهل الأعلى إن وجد.

6. كارنيه القيد بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام.

7. كارنية القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس.

8. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

9. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة).

10. إيصال الإيداع البنكي.

وتضمن الإعلان عدد من الإرشادات للمتقدمين وهي:-

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg))، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكترونى.

- يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والاحتفاظ به ليتسنى لك الإستعلام عن نتيجة المسابقة.

- جميع الشروط الواردة بالإعلان على مسئولية الجهة الطالبة.