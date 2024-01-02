موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024

موعد الصرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير2024.. يرغب الكثير من أصحاب معاش تكافل وكرامة في معرفة الموعد المحدد لصرف المعاش، وفي السياق يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير2024 لأكثر من 5.2 مليون أسرة، يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري.

معاش تكافل وكرامة يناير 2024

وحسمت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد عن وجود زيادة في معاش تكافل وكرامة يناير 2024، ولم تعلن عن أي زيادات في معاشات تكافل وكرامة خلال شهر يناير المقبل.

أسباب تمنعك من صرف معاش تكافل وكرامة

امتلاك أرض زراعية مستأجرة بداية من فدان أو أكثر.

أن يمتلك المتقدم يملك عقار أو أكثر خلاف بيته الذي يعيش فيه.

في حالة أن يكون المتقدم لديه مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

امتلاك محل تجاري أو أكثر.

امتلاك مواشي للتجارة تبدأ من ثلاث رؤوس مواشي أو ما يزيد.

امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى

تواجد المستفيد بالعمل خارج البلاد وقت الاستعلام.

عمل طالب المعاش بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام.

من يتعذرالاستدلال على أسرته في نطاق الوحدة الاجتماعية.

حصول المتقدم للمعاش من قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة.

في حالة الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

من يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

أن يكون لدى المتقدم للمعاش اشتراك تأميني يعادل 1600 للأسرة الواحدة المكونة من أربع أفراد.

أن يكون مقدم طلب الحصول على المعاش يمتلك أو لديه شراكة في مشروعات خاصة.

امتلاك أرض زراعية تبدأ من نصف فدان.