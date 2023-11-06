الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معاش تكافل وكرامة.. موعد صرف الدعم بالزيادة الجديدة

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة.. ينتظر المستحقون لـ معاش تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر بالزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين، حيث يتم صرف المعاش يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري.

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موعد ورابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر بالزيادة الجديدة

معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة

المستفيدون الذين يحصلون على 500 جنيه، يتقاضون 625 جنيهًا.

المستفيدين من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا يحصلون على 562.5 جنيه.

ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيهًا يتقاضون 562.5 جنيه شهريًا.

زيادة معاش  تكافل وكرامة للأيتام من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيه.

 حالات رفض منح معاش تكافل وكرامة

امتلاك الشخص المتقدم استثمارات في مجال العقارات

امتلاك الشخص المستفيد لأرض زراعة، أكثر من فدان.

امتلاك سيارة موديل ما بعد عام 2000 م.

العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

تقاضي المتقدم معاشات من أي جهة.

تسجيل الأبناء في مدارس خاصة، تبلغ مصروفاتها السنوية أكثر من 2000 

تواجد الشخص خارج البلاد، في وقت الاستعلام.

امتلاك الشخص المستفيد جرارًا زراعيًا.

امتلاك 3 رؤوس ماشية فيما أكثر.

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